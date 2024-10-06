سوسن بدر تتحدث عن حبها الأول وتجربتها المؤثرة مع والدتها

كشفت الفنانة سوسن بدر خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "Sold Out" العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والمهنية، والأشخاص الذين تعلمت منهم على مدار مشوارها، والذين كان أبرزهم عادل إمام ونور الشريف ورجاء الجداوي.

سوسن بدر تتحدث عن نور الشريف وعادل إمام

وأكدت سوسن بدر أن الفنانين نور الشريف وعادل إمام كان لهما تأثير كبير في مسيرتها الفنية، قائلة: "نور الشريف كان أستاذي، وكان أشبه بمكتبة متنقلة، دائمًا ما يحثني على القراءة والاطلاع".

وتحدثت عن الفنان عادل إمام قائلة: "كان يعتقد أن الفنان بدون ثقافة يعتبر ربع موهبة، أما إذا امتلك الثقافة بجانب موهبته، يصبح فنانًا كامل الموهبة".

وعن بداياتها في مجال عرض الأزياء، أوضحت سوسن بدر أن والدها منعها في مرحلة المراهقة من التمثيل، لكنها سمح لها بخوض تجربة عرض الأزياء عندما قرأت إعلانًا عن "أتيليه" يطلب عارضات.

وأشارت إلى أنها بدأت مشوارها في عروض الأزياء مع أتيليه شهيراً للغاية، وكانت رجاء الجداوي الأشهر في ذلك الوقت ضمن لجنة التحكيم، واختارتها لكي تقوم بتدريبها بنفسها، قائلة: "لم تعلمني فقط كيفية المشي أو العرض، بل علمتني كيف أكون ليدي، علمتني كيف أتصرف برقي وأناقة في كل موقف".

كما تحدثت عن تجربتها الشخصية مع الجمال، مشيرة إلى أنها لم تكن تهتم بمظهرها بقدر اهتمامها بتطوير شخصيتها وثقافتها، موضحة: "كنت دائمًا أبحث عن تعريف للجمال بعيدًا عن الشكل، لأنني لم أكن أعرف ما إذا كنت جميلة أم لا. كان تركيزي الأكبر ينصب على أن أكون ممثلة جيدة وشخصية محترمة، وأن أطور من عقلي وثقافتي".

سوسن بدر تتحدث عن الحب الأول

وتطرقت سوسن بدر أيضًا إلى ذكرياتها عن حبها الأول، حيث قالت: "كنت معجبة بابن الجيران، وكانت أغنية "ساكن قصادي" مرتبطة لدي بمشاعري نحوه، فكنت أستمع إليها وأراقبه".

واستطردت قائلة: "بعد سنوات طويلة، التقيت بحبي الأول مصادفة، وكان برفقة زوجته. في البداية لم أتعرف عليه، لكنه جاء لي وذكرني بنفسه، وشعرت بسعادة كبيرة عندما رأيته، ولكن كما قال الروائي إحسان عبد القدوس، الحب الأول لا يُنسى، ولكنه ليس حقيقيًا".

وحول الزواج والارتباط، أوضحت سوسن بدر أن الارتباط أكثر من مرة ليس بالضرورة أن يكون نافعًا أو ضارًا، مؤكدة أن الزواج هو مسألة قسمة ونصيب وتجربة شخصية جدًا تختلف من شخص لآخر

وعن حياتها الأسرية، قالت سوسن إنها تعيش أجمل أيام حياتها الآن مع أحفادها، مؤكدة أن علاقتها بابنتها ياسمين أصبحت أعمق بمرور الزمن. وأضافت: "في فترة شبابي، لم أكن متفرغة بالكامل لتربية ابنتي، وكانت والدتي هي التي تتولى رعايتها. وعندما كبرت ياسمين، كنت أنا قد تطورت في مسيرتي الفنية، فشعرت بالاطمئنان وعُدت للعمل بحماس أكبر".

سوسن بدر تتحدث عن تأثرها بمرض والدتها

وروت سوسن بدر تجربتها المؤثرة خلال مسلسل طريقي التي جسدت فيد دور أم تعاني من الزهايمر، مشيرة إلى أنها تذكرت والدتها في الحقيقة، وأنها استوحت بعض المشاهد في المسلسل منها.

وتابعت: "عندما جسدت هذا الدور، شعرت أن والدتي كانت بجانبي، وكأنها تساعدني كما كانت تفعل دائمًا، تلك المشاهد كانت مؤثرة جدًا بالنسبة لي، وعندما أشاهدها الآن لا أتمالك نفسي من البكاء".

وأوضحت أن بعض الشخصيات التي قدمتها على مدار مشوراها الفني لازمتها طويلاً بعد الانتهاء من التصوير، والتي كان من بينها شخصيتها في مسرحية "طقوس الإشارات والتحولات"، التي وصفتها بأنها من أكثر الشخصيات المؤلمة والمرعبة التي قدمتها، لدرجة أنها اضطرت للبقاء في المنزل حتى تتخلص من تأثيرها، مشيرة إلى أن نفس الشيء حدث مع شخصية "أهو ده اللي صار".

في ختام حديثها، أكدت سوسن بدر أن شخصية "عايدة" التي قدمتها في مسلسل "أبو العروسة" كانت الأقرب لشخصيتها الحقيقية.

قد يهمك أيضــــاً:

سوسن بدر توضح علاقة التمثيل بزواجها في سن الـ 18

سوسن بدر تتحدث عن كواليس مشاركتها في سلسلة الدراما الوثائقية «أم الدنيا»