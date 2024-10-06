هكذا احتفل نجوم الفن بذكرى نصر أكتوبر 73

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل اليوم الأحد الذكرى الـ 51 لحرب 6 أكتوبر المجيدة، وحرص عدد من نجوم الفن على إحياء ذكرى نصر أكتوبر، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صلاح عبدالله

احتفل الفنان صلاح عبد الله بذكرى نصر أكتوبر عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" ، ونشر صورة للرئيس الراحل أنور السادات وكتب معلقًا: "أعظم يوم يا مصر، في تاريخنا وعمرنا، يوم ما هزمنا الهزيمة بعبورنا ونصرنا".

لطيفة

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة على حسابها بموقع "إكس": "حنكمل طبعاً، حنكمل برغم كل الصعوبات حنكمل، ربنا يحمي مصر، وتكمل طريقها في النهضة العظيمة وازدهارها وأمانها، وحتكمل بأجيالها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا كل سنة ومصر دايمًا منتصرة وحتكمل".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لعلم مصر مدون عليها "نصر أكتوبر"، من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة".

حمزة نمرة

كتب الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "ذكرى نصر أكتوبر المجيد، يوم آباؤنا حكوه لينا بكل الفخر، وإحنا كمان هنحكيه لولادنا وولاد ولادنا، تحية للأبطال في قواتنا المسلحة المصرية، والرحمة والنور على شهدائنا، اللي حرروا الأرض، ذكرى اليوم العظيم ده هو الأمل والكشاف اللي بينور لنا الطريق في زمن كله فتن كقطع الليل المظلم، ربنا يحفظ مصر، وكل بلادنا وينور بصيرتنا جميعاً ويجمع كلمتنا على الحق وكل عام وأنتم بخير".

مي فاروق

حرصت الفنانة مي فاروق على إحياء ذكرى نصر أكتوبر، وكتبت: "51 عام على نصر أكتوبر العظيم تحية تقدير وامتنان لجنودنا البواسل وشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش مصر حرة مستقلة، كل سنة ومصر بخير وقوية بجنودها وشعبها ورئيسها".

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر صور العلم المصري من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الله أنصر كل الأمة وامنحهم السلام".

ميرنا نور الدين

كتبت الفنانة ميرنا نور الدين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "كل سنة ومصر بخير وأمان، 6 أكتوبر".

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "نصر حرب أكتوبر 1973".

هالة صدقي

احتفلت الفنانة هالة صدقي بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة لأولادها رفقة عدد من الجنود، وعلقت قائلة: "يا رب احفظ مصر واحميها، وفك كرب فلسطين ولبنان والسودان واليمن وسوريا".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة لها، ارتدت فيها علم مصر، وعلقت: "تحيا مصر".