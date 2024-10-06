أشرف عبدالباقي يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وينشر صورة من أرشيف الذكريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل النجم أشرف عبدالباقي بذكرى انتصارات أكتوبر، وشارك جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام صورته أثناء فترة خدمته العسكرية.

وعلق أشرف عبدالباقي على الصورة، وكتب "النهاردة ٦ أكتوبر كل سنة وكل مصر بخير، جندي مجند أشرف أحمد عبدالباقي". ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال النجم أشرف عبدالباقي كان مسلسل "جولة أخيرة" والذي شارك في بطولته بجانب النجوم: أحمد السقا، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.