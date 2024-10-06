بالصور - إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد ابن شقيقها مدير التصوير محمود شاهين.

وشاركت إلهام الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة حلوة يا جميل، وسنين قادمة أجمل وأجمل، ربنا يسعدك ويوفقك يا نانا ويحافظ عليك".

وظهرت إلهام، برفقة عائلتها شقيقتها إيناس وشقيقها أيمن وشقيقها أمير وزوجته، بالإضافة إلى محمود شاهين وزوجته وشقيقه.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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