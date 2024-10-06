17 أكتوبر.. مسرح الفلكي يعرض المسرحية الكوميدية "صاحبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بوسط البلد في القاهرة، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر المسرحية الكوميدية الغنائية "صاحبنا" تأليف وإخراج إيمان ثابت.

ويستمر عرض المسرحية لمدة أربعة أيام، هي 17 و18 و19 و20 أكتوبر، وذلك في الثامنة مساء.

تدور أحداث المسرحية حول عالم الصداقات الغريبة والمفاجآت والمشاعر غير المتوقعة، إذ يتم اختبار جميع الصداقات، وتثار جميع الأسئلة، وتطفو جميع الأسرار إلى السطح.

"تيمور" هو الصديق الغائب الحاضر في لقاء خمسة أصدقاء في الساحل الشمالي، حيث تتخذ إجازتهم منعطفًا غير متوقع بعد اكتشاف أن حفل زفاف صديقهم "تيمور" يقام في اليوم نفسه في القاهرة، دون أن يتلقى أي منهم دعوة للحضور.

تضطر المجموعة إلى مواجهة أسئلة واتهامات واكتشافات جديدة بعد معرفتهم بما فعله "تيمور"، لتكشف صداقتهم عن سلسلة من المشاعر الخفية والأسرار وأسئلة الهوية والتمييز الطبقي.

مسرحية صاحبنا يشارك في بطولته: سارة السعدني، ومحمد حبيب، ويحيى فودة، ودنيا منير، ونادين الشيّتي. وتدير خشبة المسرح نادين رمزي.