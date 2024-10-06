ليلى علوي تنضم لموسم الأفلام الشتوي 2025 بفيلم «آل شنب»

انضمت الفنانة ليلى علوي لموسم الأفلام الشتوي 2025، من خلال فيلم «آل شنب»، وأعلنت شركة سينرجي المنتجة للفيلم موعد طرحه فى دور العرض السينمائية ليكون يوم 31 أكتوبر الجاري وينضم لقائمة أفلام الموسم الشتوي 2025.

تفاصيل فيلم ال شنب

وتدور أحداث فيلم آل شنب بطولة ليلي علوي فى إطار كوميدي حول اجتماع عائلة آل شنب فى الإسكندرية بعد حدوث حالة وفاة، فيضطرون للسفر هناك من أجل مراسم العزاء والدفن لتحدث معهم العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك فى بطولة فيلم آل شنب كل من ليلى علوي سوسن بدر، لبلبة، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، حسن مالك، علي الطيب، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

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