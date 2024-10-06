أحلام الشامسي تدعم ماجد المهندس بعد بكائه على المسرح

دعمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الفنان ماجد المهندس، وذلك بعد بكائه تأثرًا أثناء أدائه أغنية "دنيا الوله" خلال حفله الأخير بدولة الكويت.

عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، تويتر سابقًا، شاركت أحلام الشامسي مع متابعيها مقطع مُصوّرة من حفل ماجد المهندس الأخير بالكويت، وقد ظهر المهندس خلال المقطع، وهو يبكي متأثرًا أثناء غناء أغنية "دنيا الوله" الشهيرة للفنان الكويتي عبدالله الرويشد.

أرفقت أحلام الشامسي المقطع المُصوّر الذي شاركته بتعليق دعمت به ماجد المهندس، وأعربت خلاله عن اشتياقها لعودة عبد الله الرويشد وتمنيها له الشفاء العاجل، قائلة: "دموعك يا غالية الغالي يا بو محمد يا رب ترجع يا بو خالد اشتقنا لك كلنا".

كان ماجد المهندس، قد ذكر عبد الله الرويشد، خلال حفله الأخير بالكويت، بكلمات مؤثرة، حيث قال على المسرح: الله يقومه بالسلامة، ويرده لأهله وناسه وإلنا". وأضاف واصفًا الرويشد: "بالنسبة لي، عبد الله أخ كبير وصاحب فضل كبير عليّ".

يُذكر أن الفنان عبدالله الرويشد يقوم برحلة علاجية الآن في ألمانيا، والتي سافر إليها قبل أشهر. كان الظهور الأخير للرويشد خلال شهر يوليو الماضي، حيث ظهر، خلال مقطع مُصوّر، على كرسي متحرك وسط أصدقائه في مدينة أنسباخ الألمانية. طمأن أحد المرافقين للرويشد الجمهور على حالة الرويشد الصحية.

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