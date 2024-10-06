سوسن بدر توضح علاقة التمثيل بزواجها في سن الـ 18

كشفت الفنانة سوسن بدر عن الكثير من كواليس حياتها الشخصية والفنية خلال حلولها ضيفة على برنامج « سولد أوت Sold Out» مع الإعلامي محمود سعد.

وأشارت إلى علاقتها بأحفادها وابنتها ياسمين وكيف أثر مرض والدتها عليها في عملها وما تعلمته من كبار النجوم أبرزهم عادل إمام ونور الشريف ورجاء الجداوي وجائت أبرز تصريحات سوسن بدر حول مرض والدتها وتربيتها لابنتها قائلة :

"اتجوزت بدري قبل ما أتم الـ 18 سنة وخلفت بنتي ياسمين وأنا كنت في بداية مشواري الفني بس وجودها غير حياتي".

"رجعت للتمثيل بعد ما أطمنت على بنتي ياسمين ووالدتي هي اللي اهتمت بتربيتها لما كنت مشغولة".

"دلوقتي بعيش أجمل أيامي مع أحفادي".

"والدتي أصيبت بالزهايمر وبنتي هي اللي كانت بتراعيها" .

"تأثرت بتجربتي مع والدتي في مرضها وقدمته في مسلسل «طريقي» بعد ما استأذنت المؤلف تامر حبيب" .

علاقتها بكبار النجوم

وعن كواليس علاقتها مع كبار النجوم أوضحت سوسن بدر قائلة:«نور الشريف كان مكتبة متنقلة وعادل إمام كان شايف إن الفنان بدون ثقافة هو نصف موهبة عشان كده التطور الفكري والثقافة كانوا أهم عندي من الشكل».

وعن علاقتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي أشارت قائلة :« اشتغلت عارضة أزياء في بداية مشواري وكانت رجاء الجداوي هي اللي اختارتني وعلمتني إزاي أكون ليدي وعلمتني المشي والضحك بلياقة والأناقة في التعامل».

آخر اعمالها

يذكر أن الفنانة سوسن بدر كانت قد شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا» والذي تم عرضه مؤخراً على إحدى المنصات بطولة هند صبري وظافر العابدين وطارق الإبياري من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال وإخراج هادي الباجوري.

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