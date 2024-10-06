شكرا لقرائتكم خبر عن رصيده 8 أفلام.. محمود ياسين أبرز من قدم أفلامًا عن حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون اليوم الأحد بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يستعرض ”الخليج 365” أهم 8 أفلام خلدت انتصارات أكتوبر للنجم الراحل محمود ياسين الذى يعتبر الأكثر حضورًا في هذه المناسبة بأفلامه التي وثقت هذه المرحلة.



محمود ياسين

فيلم "أغنية على الممر" عام 1972

تدور أحداث الفيلم حول فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967 وهم يدافعون عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون التسليم، يتناول الفيلم مشاعر الجنود أثناء الحصار وهي مزيج من إحباطهم وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وأمانيهم إذا ماعادوا من الحصار، أثناء وقت الحصار الطويل يحكي كل جندي عن حياته ومعاناته الإنساني

"الرصاصة لا تزال فى جيبي" عام 1974

يعد من أشهر أفلام حرب أكتوبر وتدور قصته حول (محمد) الذى يشعر بأن مروان يمكن أن يكون جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، ولكنه ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه.. يتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملا على الأكتاف ويتزوج فاطمة وهو لايزال يحمل الرصاصة

فيلم "بدور" عام 1974

تدور قصة الفيلم حول صابر الذي يلتقي بفتاة نشالة ولكنها تقرر التوبة، ويدعي لأهل حارته بأنها ابنة عمه وتعيش فى منزل المعلمة "نوسة"، حتى يعرف أهل الحارة حقيقتها فى الوقت الذى يذهب خلاله صابر للحرب، ويشتعل الصراع مع العدو، ويتم النصر والعبور ويعود صابر مجددًا للحارة مصابًا ويحتفل مع أهل حارته بزواجه من بدور

فيلم "الوفاء العظيم" عام 1974

تدور الأحداث حول حسين الذى يقتل سهى لتفضيلها الزواج من رؤوف رغم حبه لها، يتبنى رؤوف الطفلة اليتيمة ولاء ليربيها حتى تشغله عن أحزانه، تمر السنوات ويعجب بها عادل ابن صديق العائلة، بينما يربط الحب بينها وبين صفوت ابن حسين، إلا أن رؤوف يرفض زواجهما ويعقد قرانها على عادل، تنشب حرب أكتوبر، ويشارك فيها عادل وصفوت وتربط بينهما الصداقة.

فيلم" الظلال في الجانب الآخر" عام 1974

ودارت أحداثه حول شابة تقوم بالنصب والاحتيال، حتى يتعرف إليها صابر، الذي أدى دوره محمود ياسين ويساعدها في العيش بشرف، وتتخلل الأحداث حرب أكتوبر، حيث يتم تجنيد صابر في الجيش خلال تلك الفترة، وتغسل مصر عار النكسة بانتصار رائع.

فيلم "الصعود إلى الهاوية" عام 1978

يدور فى إطار مخابراتى أثناء حرب أكتوبر، حول جاسوسة مصرية يتم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية في فترة حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر، ويتم كشفها في باريس، وتم خداعها بحيث تسافر إلى بلد عربي، ومن هناك استلمتها المخابرات العامة المصرية لتطير بها إلى مصر، حيث أحيلت إلى المحاكمة وتم إعدامها

فيلم "حائط البطولات" عام 1998

يتناول مرحلة عيش الشعب المصرى مرحلة الاستنزاف مرورا إلى العبور بالتركيز على دور قوات الدفاع الجوي، وذلك من خلال علاقات إنسانية متشابكة لجنود وضابط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوي ومراحل بناء حائط الصواريخ، وإسقاط الطائرة الإسرائيلية كوزرا، التى كانت تمثل آنذاك قمة تكنولوجيا الاستطلاع.

فيلم "فتاة من إسرائيل" عام 1999

تدور قصة فيلم "فتاة من إسرائيل" حول مدرس التاريخ عبد الغني وزوجته رتيبة وابنهما طارق، الذي يلتقي في طابا عام 1989 مع مدرس الجامعة يوسف وابنته ليزا في نفس الفندق أثناء رحلة سياحية. يتبادل طارق الحب مع ليزا ويترك حبيبته أمينة ويدمن وائل صديق طارق المخدرات مع شاب إسرائيلي يدعى ناعوم.