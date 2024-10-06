شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب يتحدث عن مشاركته فى نصر أكتوبر: جزء من حياتى ووجدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الكبير لطفي لبيب، عن مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة في الذكرى الـ51 للحرب التى استعاد فيها الجيش المصري الباسل الأرض بعد احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقال لبيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نصر أكتوبر كان نصرا ساحقا، وبالنسبة لى حرب أكتوبر تمثل جزءا من حياتى لا يمكن أنساه أو أغفله لأن وقتها كنت فى سلاح المشاة و فى الحرب "متعرفش الطلقة هتجيلك منين أو هاتيجي فين، ومحدش" ولا يشعر بحقيقة حديثي إلا من عاش في نفس الأجواء".

وردًا على سؤال ما الذي لا يزال عالقًا في ذهنك من ذكريات الحرب؟، قال لبيب: "حدثت ثغرة قبل حرب أكتوبر وتمت محاصرتنا ومنع عنا إمدادات الأكل والماء لمدة 130 يوما، وعيشنا فترة صعبة، ولكن بعد ذلك حدثت اتفاقية الفصل بين القوات، ولا أستطيع أن أنسى زميلي الشيخ عبد الفتاح صقر، "لما العيد جه فى 7 يناير وكنا فى الحصار، لقيته جايبلى جركن مياه 20 لترا وإحنا كنا بناخد لتر واحد بالعافية، وقالولى استحمي وعيد ودى حاجات لا يمكن أنساها أبدا"، والله يرحم جميع الشهداء كان الأمر صعب، والأصعب هو أن تكون فى ملجأ وتنتقل لملجأ آخر وحين عودتك تجد زميلك استشهد".