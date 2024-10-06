شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الجزائرى "أرض الانتقام" فى عرضه العالمى الأول بمهرجان وهران والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، اليوم الأحد، عرض الفيلم الجزائري أرض الانتقام في عرضه العالمي الأول، وهو من إخراج أنيس جعاد.

ويدور الفيلم بعد خمس سنوات في السجن، ويقضى بطل العمل عقوبة بتهمة الفساد، ويطلق صراح جمال من السجن ليعود للحرية، حيث يجد نفسه تائهًا بعد فقدانه ملامحه القديمة ليبدأ في بناء ذاته من جديد.

الفيلم من بطولة سمير الحكيم ومحمد موفق، ومحمد تكيرات، وزهرة فيضي، وحميد كريم، وإنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في إطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سيئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تمت برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.