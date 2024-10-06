شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام حارب التطرف والإرهاب في أعماله السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

يلعب الفن دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب، ولجأت السينما من خلال عدد من النجوم لتناول عدة قضايا تهم المجتمع، ومن الأفلام التي تناولت ذلك فيلم طيور الظلام بطولة الزعيم عادل إمام، حيث في عام 1995 تم عرض فيلم طيور الظلام للكاتب وحيد وحامد والمخرج شريف عرفة، بطولة عادل إمام ورياض الخولي ويسرا وأحمد راتب، وناقش الانتهازية والتطرف والصراعات الدائرة بين عدة أطراف.

فيلم "طيور الظلام" والذى تناول قصة ثلاثة محامين أصدقاء، تفرقهم الظروف ومصالحهم، وهم "فتحى نوفل" الذى يستغل قدراته القانونية فى الوصول لمركز مدير مكتب أحد الوزراء، و"على الزناتي" الذى ينضم إلى الجماعات المتطرفة ليحقق مكاسب مالية بالدفاع عنهم، و"محسن" ذو الميول الاشتراكية، الذى يعيش كموظف عادى، ويقبل وظيفة بسيطة ويكتفى براتبه فقط دون اى طمع فى الحياة .

كما قدم الزعيم عادل إمام والكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة عام 1992 فيلم "الإرهاب والكباب"، ورغم أن العمل ينتمى بشكل كبير للكوميديا، ولكن من خلال أحداثه يظهر بشكل غير مباشر أحد أسباب الإرهاب، كما تضمن الفيلم مشهدًا بعدم إقدام عادل إمام على إزهاق الأرواح وهو ما انعكس عليه بوجود دعم من المواطنين لتبعد عنه شبهة الإرهاب.