لوحات فنية وأغاني وطنية.. إبداعات فنية بمدينة الثقافة في ذكرى نصر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - نصر أكتوبر.. شهدت مدينة الثقافة والعلوم بمدينة السادس من أكتوبر العديد من الفعاليات والأنشطة الإبداعية، احتفالا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



في مستهل الفعاليات بث المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم خلاله الطلاب رسائل وفاء وعرفان للجيش المصري العظيم والشهداء الأبرار في ذكرى معركة العزة والكرامة.

وجاءت عبارات الطلاب كالتالي: "من مدينة الثقافة والعلوم بـ ٦ أكتوبر، المدينة إلي اسمها على اسم يوم النصر، النصر إلي صنعه أبطال جيشنا العظيم ..انهارة يوم العزة والكرامة ، اليوم إلي ادينا فيه الدرس لعدونا، واستردينا فيه أرضنا.. تحية عظيمة لمصرنا، تحية وفاء لكل الشهداء، وتحية لكل أبطالنا العظماء، ورجال جيشنا الأوفياء..كل سنة وكلنا إيد واحدة؛ قائد مصر، وجيش مصر، وشعب مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".

وبحسب المركزي الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن الفعاليات شملت أيضا رسم العديد من اللوحات الفنية التي أبدعها الطلاب داخل الحرم الجامعي للمدينة بالتنسيق بين المركز وإدارة رعاية الشباب، والتي تظهر مدى الروح القتالية العالية لدي ضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والتي كانت سرا من أسرار انتصار مصر واسترداد الأرض، بجانب لوحات أخرى تجسد واحدة من أهم لحظات الفخر التي تم خلالها رفع العلم المصري على أرض سيناء الحبيبة.



وأضاف المركز الإعلامي أن الاحتفاء بيوم النصر شهد أيضا فقرات فنية أخرى بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالمدينة، شدت خلالها المواهب الطلابية بباقة من الأغنيات الوطنية؛ مثل أغنية "واه يا عبد الودود" التي كتب كلماتها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وأغنية "مفيش في الدنيا أغلى من الوطن".

وأكد المركز الإعلامي أن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين المركز وإدارة رعاية الشباب بالمدينة، يأتي في إطار المساهمة في معركة الوعي التي تخوضها مصر، تزامنا مع ملحمة البناء التي تشهدها بلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عصر الجمهورية الجديدة؛ حيث تزداد أهمية رفع درجة الوعي في ظل التحديات الجسام التي يمر بها العالم، والخطوات المصرية الجادة والواعية التي تستهدف الحفاظ على مقدرات البلاد والتصدي بحزم لأي محاولة بائسة تستهدف مصر.