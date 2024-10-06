فن ومشاهير

مصطفى قمر مع نجوم الفن في حفل زفاف ابنة علاء مرسى .. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5


ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف إبنة النجم علاء مرسى الذى أقيم بأحد الأماكن في منطقة أكتوبر، وتواجد قمر برفقة شقيقه حماده، وقدم مصطفى مجموعة كبيرة من اغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص منها السود عيونه ولو سألونى وغيرها .

 


كما حرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم النجم أحمد السقا وسمية الخشاب وأحمد آدم ومحمد سامى وزوجته مى عمر وصلاح عبد الله وماجد المصرى وأحمد التهامى، كما أشعل النجم تامر حسنى ورامى صبرى الفرح بأغانيهم، وقدمت الراقصة دينا فقرة خلال حفل الزفاف، ورقص علاء مرسى مع ابنته طوال الفرح .

dbce72b10e.jpg
9df14563e3.jpg
0ecaafd7ae.jpg

 


وأقام الفنان علاء مرسى عقد قران لابنته يوم الجمعة 24 مايو الماضى، وحرص على حضور عقد القران كل من: الفنان حماده هلال ونجله وأشرف زكى وبيومى فؤاد ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وشريف باهر، وعدد كبير من الفنانين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا