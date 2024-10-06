شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: عشت أجواء الانتصار والبعض اعتقدوا أننا لن نقوم مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد عبد العزيز، على إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مهنئًا الشعب المصري بالذكرى الـ51 للعبور واستعادة الأرض من الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه لم ينل شرف المشاركة في الحرب ولكنه عاصرها لأنه كان شابًا وقتها، عاش أجواء الاحتفالات بالنصر واستعادة الأرض والعزة والكرامة، موجهًا التحية لكل شخص شارك في هذه الحرب وساهم في رفع المصريين رؤوسهم أمام العالم أجمع خاصة أن ما حدث لم يتوقعه الغرب تمامًا.

وأضاف أحمد عبد العزيز أن حرب أكتوبر أثبتت قوة الجيش المصري في المنطقة العربية وقدرته على الحفاظ على أرضه لافتًا إلى أن العدو الإسرائيلي اعتقد أنه انتصر علينا وأننا لن نقوم مرة أخرى بعد نكسة 1967 ولكننا استطعنا النهوض، والحقيقة كنت أتمنى أن كون ضمن المشاركين في هذه الحرب، ولكنى سعيد بالمشاركة فيلم "أبطال من ذهب" الذي تم عرضه في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر منذ عامين.

وتحل اليوم الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر العظيم، الذي نجحت فيه قواتنا المسلحة في استرداد أرض سيناء من المحتل الإسرائيلي،