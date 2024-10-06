شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية وثلاثة ورش في اليوم الخامس من مهرجان ظفار الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فعاليات اليوم الخامس من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، بسلطنة عمان، والذي يقام في الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر، تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح.

ويعرض اليوم 6 مسرحيات من دول عربية وأوروبية، حيث تعرض دولة العراق مسرحية " قطرة مطر" في مسابقة مسرح الطفل، كما تعرض سلطنة عمان مسرحية" سجين رغبة" في مسابقة المونودراما، أما مسرحية " حقائب" فتعرضها دولة كندا في مسابقة المسرح الثنائي، وتعرض العراق مسرحية " أمكنة اسماعيل" في مسابقة مسرح الشارع والمساحات المسرحية المفتوحة، أما إيطاليا فتعرض مسرحية Romio&Juliet The final Hours، في مسابقة العروض الكبري، أما مسرحية إبرة لدولة الإمارات تعرض في مسابقة المسرح الجماهيري.

وضمن فعاليات اليوم سيكون هناك ثلاث ورش مسرحية هي: ورشة "اثر الارتجال في تنمية المهارات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي من مسرح، وتقدم فيها مفاهيم هامة للإرتجال وأهميته وأهدافه بالنسبة للممثل، ويقدم المخرج التونسي الفاضل الجعايبي ورشة "الإخراج المسرحي" حيث سيقدم فيها الرؤى المختلفة للإخراج مع عرض نماذج مختلفة، ويقدم المخرج المصري خالد جلال ورشة في التمثيل المسرحي.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024 يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.