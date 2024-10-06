شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبنا" تثير أسئلة الصداقة على مسرح الفلكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مجموعة آكت للإنتاج الفني والمسرحي، تذاكر أحدث مسرحية كوميدية غنائية بعنوان "صاحبنا"، من تأليف وإخراج إيمان ثابت، وهي متاحة الآن على ticketsmarch.

تُعرض المسرحية على مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أيام 17 و18 و19 و20 أكتوبر الساعة 8 مساءً.

يشارك في بطولة المسرحية كلٌ من: سارة السعدني، ومحمد حبيب، ويحيى فودة، ودنيا منير، ونادين الشيّتي، أما مديرة خشبة المسرح فهي نادين رمزي.



صاحبنا



تدور أحداث المسرحية حول عالم الصداقات الغريبة والمفاجآت والمشاعر غير المتوقعة، حيث يتم اختبار جميع الصداقات، وتثار جميع الأسئلة، وتطفو جميع الأسرار إلى السطح.

"تيمور" هو الصديق الغائب الحاضر في لقاء خمسة أصدقاء في الساحل الشمالي، حيث تتخذ إجازتهم منعطفًا غير متوقع بعد اكتشاف أن حفل زفاف صديقهم "تيمور" يقام في اليوم نفسه في القاهرة، دون أن يتلقى أيٌ منهم دعوة للحضور.

وتضطر المجموعة إلى مواجهة أسئلة واتهامات واكتشافات جديدة بعد معرفتهم بما فعله "تيمور"، لتكشف صداقتهم عن سلسلة من المشاعر الخفية والأسرار وأسئلة الهوية والتمييز الطبقي.