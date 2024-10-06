شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين: مهرجان ظفار المسرحي ولد كبيرًا ونتمنى له الاستمرارية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان الكويتي داوود حسين عن سعادته الكبيرة بسبب مشاركته في مهرجان ظفار المسرحي الدولي في دورته الأولى حيث قال: أنا أحب مدينة صلالة وهذه ثاني مرة لي فيها، وسعيد كوني عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري، والعظيم في هذا المهرجان أنه بدأ كبيرًا، فالمهرجان يحتوى على ستة مسارات مختلفة هم مسرح الشارع والمونودراما، والديودراما، والكبرى، والجماهيري، والطفل، وفكرة انه مهرجان دولي من الدورة الأولى كذلك شيء يدعو للفخر.

وتابع داوود في تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365": أتمنى أن يستمر المهرجان على هذا المستوي، وأشكر القائمين عليه لأنهم كانوا على قدر التحدى، وجعلوا المهرجان جزء من منظومة تعريف السياحة والجذب لسنوات كثيرة قادمة.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.