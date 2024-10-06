شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قابيل: سمعت بيان العبور في مكتب يوسف شاهين ويوم الكرامة أفضل فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود قابيل لـ ”الخليج 365”: حرمتني الإصابة التى حدثت لي في حرب الاستنزاف من المشاركة في حرب أكتوبر 1973"، مضيفًا: "أن حرب الاستنزاف والتضحيات التي حدثت فيها لما كان هناك حرب ونصر أكتوبر، لافتًا: "أتذكر دائمًا بيان عبور خط بارليف الذى أذيع في الراديو وكنت وقتها أجلس مع المخرج يوسف شاهين في مكتبه، وتمنيت وقتها العودة إلى الجبهة مرة أخرى.

وأشار محمود قابيل إلى أنه ذهب للتطوع بعد ذلك رغم معاناته من الإصابة ولكن لم أستطع تسجيل اسمى، وبالنسبة لصورة الحرب في السينما فأرى أنه ما زال هناك الكثير لم يقدم عن الحرب والإنجازات التي حدثت فيها حتى يكون المواطن على دراية بكل شيء لأن من حقه أن يعرف تاريخ بلده بوضوع فما بالك بحدث يعد الأهم في تاريخ البلد، معتبره فيلم يوم الكرامة أفضل من قدم عن الحرب.

وتحل اليوم الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر العظيم، الذي نجحت فيه قواتنا المسلحة في استرداد أرض سيناء من المحتل الإسرائيلي