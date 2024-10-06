شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تحتفل بذكرى أكتوبر باحتفالية لمواهب كورال الأطفال وذوي القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية يحييها طلاب مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية تحت الإشراف الفني للدكتورة هدي حسنى وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور.

ويتضمن البرنامج باقة من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية الوطنية والحماسية التى يقدمها طلاب فصول كورال أطفال الإسكندرية ودمنهور، تحت اشراف تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني إبراهيم، ومن ضمن الأغاني"مصر التي في خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، أقوى من الزمان، على باب مصر، أم البطل، الباقي هو الشعب، يمامه بيضا، يا حبيبتى يا مصر، دولا مين، بلاد طيبة، اهو ده اللى صار، مصر تتحدث عن نفسها، فيها حاجه حلوه".

ويتكون الكورال من "بهار نور، أريام حسام ، لوجين محمد، رهف محمد، كارما الشرقاوي، جنا يحيي وروان محمد بالإضافة إلى صوليست الكلارينيت جاسمين محمد التى تعزف صورة صورة.

أما برنامج فصل ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت فريد همام فيتضمن أغنيات " تحيا مصر، حلفونا، حلوة بلادى السمرا، يا حبيبتى يا مصر، هو ده، دولا مين ودولا مين، ابن مصر، مصر يا أول نور فى الدنيا، مصر هى أمى، راحه فين يا عروسة، مصر التى فى خاطرى، احلى بلد، عظيمة يامصر، وأنت ماشى فى مصر سلم، سمينا وعدينا " غناء هند أنور، جنة يوسف، چاسمين، رقية أحمد، معز على، بسمة محمد، آمنة محمد، أحمد الفوال، أحمد كُريم، عمرو أحمد، مريم، سالى، مريم طارق، رضا عبد الهادى، محمد عبد الغنى، أحمد ناجى وهبه ربيع إلى جانب صوليست القانون دينا جمال التى تعزف أحلف بسماها.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء العربى، الفيولينة، العود،الجيتار ، كورال الاطفال، فصول الرسم ،الايقاع ، وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.