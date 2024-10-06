برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها، أحدث ظهور لها ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من جمهورها.

ونشرت ريم الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يارب يحميكي، حلوة بدون مكياج، ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض، ما شاء الله تجنني، حبيبتي القمر".

يذكر أن أخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.

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