لطيفة تحتفل بانتصارات أكتوبر بأغنية "حنكمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة، جمهورها أغنية "حنكمل"، ونشرتها عبر موقع إكس، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.

وكتبت لطيفة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حنكمل طبعاً، حنكمل برغم كل الصعوبات حنكمل، ربنا يحمي مصر، وتكمل طريقها في النهضة العظيمة وازدهارها وأمانها، وحتكمل بأجيالها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا كل سنة ومصر دايمًا منتصرة وحتكمل".

وتابعت: "وربنا يلطف بأهالينا في فلسطين ولبنان".

أغنية "حنكمل" كلمات محمود سليمان، ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، جيتار مصطفى أصلان.

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