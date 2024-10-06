سوسن بدر عن حبها لابن الجيران: " الحب الأول مايتنسيش بس مش حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة سوسن بدر عن الحب الأول في حياتها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out".

وأشارت إلى أن حبها الأول كان لابن الجيران، وارتبطت مشاعرها وقتها بأغنية "ساكن قصادي"، وكانت وقتها تسكن في العباسية، إلا أنه تزوج بأخرى، وقابلته بعد سنوات صدفة.

وحكت سوسن: "قابلت راجل لطيف جدًا وكنا في محل وكنت بشتري حاجات لملك ويوسف أحفادي وكانوا لسه صغيرين أوي، وهو برضه كان معاه أطفال صغيرين، وأنا فاكرة إني شفت الشكل ده بس مش عارفة شفته فين، وهزلي رأسه وكنت فاكراه حد يعرفني من المعجبين، وقالي مش فاكراني أنا فلان واتبسطت أوي إني شفته".

وتابعت سوسن "الحب الأول ده مايتنسيش وزي ما قال إحسان عبدالقدوس مبيبقاش حقيقي أوي".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر عرض لها مؤخرا حلقات "أم الدنيا"، على منصة WATCH IT ، وتنتظر طرح فيلمها الجديد "آل شنب" ويشارك في بطولته: ليلى علوي، أسماء جلال، محمود البزاوي، لبلبة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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