وائل جسار: "بنسمع الضرب بشكل مخيف في لبنان وعايشين برعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان اللبناني وائل جسار عن الأوضاع التي تمر بها لبنان، وعن الدعم الذي تقدمه مصر إلى لبنان ولمختلف الدول العربية.

وقال "جسار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة": "مش جديد على شعب مصر الحبيبة دايمًا واقفة جنب لبنان والعرب، مصر بلد عظيمة زي ما بيقولوا بتحس بوجع الناس، خصوصًا الشعب اللبناني اللي أنا منه وأتشرف أني أنا لبناني".

وتابع: "وأنا في لبنان وبنسمع الضرب بشكل مخيف جدًا إحنا شوية بعاد عن الضرب مش كتير ولكن بنسمعه بليل ومبننامش، عايشين برعب وخوف، إحنا الحمد لله ننام على الوسادة مرتاحين بس فيه ناس بتنام على الطرقات وفيه ناس موجوعة جدًا ومبتاكلش، ربنا يرحم جميع الشعب إن شاء الله".

وأضاف: "مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يفرض حصار على الشعب اللبناني، إلا أن لبنان سيكون منتصر في النهاية، كما وجه الشكر للدولة المصرية والشعب المصري على الدعم الكبير المقدم إلى لبنان في ظل الظروف الحرجة الحالية".

واختتم: "ونقابة الفنانين بتكلمنا عشان نعمل حاجة للناس الموجوعة والتعبانة نفسيًا وجسديًا ونفسيًا، وبالنسبة لمهرجان الموسيقى العربية أنا إمبارح كلمني تليفزيون واعتذرت مع أن كان ليا الشرف أكون في المهرجان، وفيه كتير من الفنانين يتمنوا أنهم يكونوا في المهرجان بس إحنا نفسيًا مدمرين هنعمل حفل إزاي والناس متشردة وفيه كتير استُشهد، هنطلع نغني إزاي دي حاجة صعبة جدًا دماغي مستوعبتش الموضوع، وكان حلم من أحلامي أن أقف على دار الأوبرا وشكرًا لكل القائمين وعارف أن الشعب المصري كله معايا في القرار ده لانه قرار سليم وصائب".

جدير بالذكر أن وائل جسار كان من بين الفنانين الذين أعلنت الأوبرا عن مشاركتهم في حفلات الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي من المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة.

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