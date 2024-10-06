ماندو العدل يعلن انتهاء تصوير فيلم "بنات الباشا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المخرج محمد العدل (ماندو)، انتهاء تصوير فيلمه الجديد "بنات الباشا"، والذي يستعد لطرحه في دور العرض السينمائي قريبا.

ونشر "ماندو" صورة تجمعه بفريق العمل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها: الحمد لله فركش فيلم (بنات الباشا)، شكرًا لكل الأقسام، إنتوا شاطرين وفنانين ومحترمين ومبسوط جدًا بالشغل معاكم، أبطال الفيلم هتوحشوني جدًا، يا رب الفيلم يعجبكم".

يذكر أن فيلم "بنات الباشا" يخوض بطولته زينة، أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج ماندو العدل، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

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