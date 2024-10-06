قبل عرضه في 10 أكتوبر.. "نتفليكس" تروج لـ"الحب أعمى.. حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن المشاركين العشرين في النسخة العربية من برنامج الواقع "الحب أعمى، حبيبي".

وفي بيان صحفي طلب القائمون على المنصة من الجمهور الاستعداد لرحلة وصفوها بالفريدة من نوعها "يجمع البرنامج عزاب من مختلف الدول العربية لعزف سيمفونية الحب بلهجات متنوعة. كل شخصية تحمل معها خلفية ثقافية غنية وقصة استثنائية، لتبدأ رحلة في البحث عن الحب".

وتابع البيان "المشاركون من السعودية ولبنان وسوريا والمغرب وتونس والأردن والعراق، وينطلق العزاب في مغامرة عاطفية مختلفة باحثين عن شريك الحياة المثالي. فكل منهم يأتي ومعه قصة فريدة، وشخصية مميزة، وأحلامًا خاصة، باحثًا عن الحب الحقيقي والروابط العاطفية الصادقة".

البرنامج إنتاج شركة Imagic ويقدمه النجمان السعوديان إلهام علي وخالد صقر، على مدار 9 حلقات، تطرحها المنصة في 10 أكتوبر الجاري.