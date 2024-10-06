في ذكرى انتصارات أكتوبر.. صلاح عبدالله عن السادات: "بطل الحرب والسلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان صلاح عبدالله بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة على طريقته الخاصة.

ونشر صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات عبر حسابه الخاص بموقع "X" وكتب: "أعظم يوم يا مصرنا، في تاريخنا وعمرنا، يوم ما هزمنا الهزيمة بعبورنا ونصرنا، يا قائد العبور ألف ورحمة ونور يا بطل الحرب والسلام 100 مليون تعظيم وسلام".

يذكر أن صلاح عبدالله يعرض له حاليا مسلسل "تيتا زوزو" على قناة DMC، بطولة إسعاد يونس، ندا موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، محمد كيلاني، مجدي بدر، صلاح عبدالله، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضًا:

هالة صدقي تحتفل بذكرى نصر أكتوبر: يا رب احفظ مصر واحميها

طرح أغنية "جيش وشعب" لـ ريهام عبدالحكيم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر