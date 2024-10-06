هاني شنودة عن عمرو مصطفى: "ملحن موهوب وممتاز جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الموسيقار هاني شنودة ضيفًا على برنامج "راقي" تقديم المعروض عبر فضائية Ten، وكشف خلال اللقاء عن رأيه في الفنان عمرو مصطفى.

وقال: "ملحن هايل وموهوب جدًا جدًا، لكن أنا مش عارف ويمكن فيه ناس بتضايقه ولا حاجة لكن على المستوى الفني ممتاز".

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقي مصري اكتشف العديد من المواهب المصرية، ووضع الموسيقى التصويرية لعدد من أشهر الأعمال السينمائية، التي حققت نجاحا كبيرا، كما كوّن "فرقة المصريين".

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