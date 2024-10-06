قدمها عبدالحليم حافظ ووردة وشادية.. أغاني بشرت بنصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

على مدار 6 سنوات، وتحديدا منذ هزيمة 67 وحتى نصر أكتوبر المجيد 1973، تحول رموز الأغنية المصرية شعراء وملحنين ومطربين ومطربات، إلى كتائب وطنية، وأغانيهم إلى قذائف بعيدة المدى، ترفض الهزيمة وتبشر بالنصر.

ومع احتفالنا اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم، نرصد كيف تحولت كل أغنية إلى "صيحة " تبث الحماس، و"قذيفة" تبث الرعب في قلب العدو.

كوكب الشرق

"كوكب الشرق" أم كلثوم، كانت في صدارة المشهد الوطني، وقدمت عقب هزيمة 67 مجموعة أغاني دعت فيها للمقاومة بكل حماس، ومنها "إنا فدائيون"، و"حق بلادك" التي قالت فيها "قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب وسير".

العندليب

وقدم "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، من كلمات عبدالرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي "عدى النهار"، و"المسيح"، وحرض الجنود على التضحية من أجل الوطن، في "فدائي"، و"خلي السلاح صاحي"، و"أحلف بسماها وبترابها"، و"ابنك يقولك يا بطل"، و"سكت الكلام والبندقية اتكلمت" سنة 1969.

يا بيوت السويس وفات الكتير

وقدم محمد حمام "يا بيوت السويس، استشهد تحتك وتعيشي انت".

وشهدت الفترة نفسها، دورا هاما لفرق مدن القناة، وفي مقدمتها فرقة "ولاد الأرض"، التي كونها كابتن غزالي، في محافظة السويس، ومن أغانيها " فات الكتير يا بلدنا".

وفي الإسماعيلية، وعلى أنغام آلة السمسمية، قدم عبده العثماني، من ألحانه "يا دنيا سامعاني".

شادية ومحمد نوح

وفي حب مصر، غنت شادية سنة 1970 "يا حبيبتي يا مصر"، و"أم الصابرين"، ومن قلب ميادين مصر، أطلق محمد نوح، من كلمات الشاعر إبراهيم رضوان، صيحاته الحماسية "مدد مدد شدي حيلك يا بلد".

يوسف شاهين

"راجعين في ايدنا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر"، كانت الأغنية النبوءة التي كتبت كلماتها نبيلة قنديل، ووضع لحنها علي إسماعيل، وكان المخرج يوسف شاهين، يعد لتقديمها في فيلم "العصفور"، وفور سماعه بيان القوات المسلحة ببداية حرب أكتوبر، تواصل مع رئيس الإذاعة بابا شارو، وأهداه الأغنية، وكانت الأولى التي تذاع بعد ساعات من العبور.

بليغ حمدي

ومن جانبه، أقام الملحن بليغ حمدي، معسكر عمل داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، في أول أيام حرب أكتوبر، ومع الشاعر عبدالرحيم منصور، قدما مع المجموعة "بسم الله.. الله أكبر بسم الله".

وقدمت المطربة وردة "على الربابة"، وغنت المطربة شادية "عبرنا الهزيمة"، وحرصت الفنانة سعاد حسني، على المشاركة بتقديم "دولا مين".

وقدمت المطربة شهرزاد "سمينا وعدينا"، وغنت المطربة فايزة أحمد "صباح النصر يا مصريين"، و"النصر لمصر".

أما العندليب عبدالحليم حافظ، فغنى "صباح الخير يا سينا"، و"لفي البلاد يا صبية"، و"الفجر لاح"، و"قومي يا مصر"، ومن بعدها توالت أغاني "عاش اللي قال"، و "النجمة مالت ع القمر".