شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أكثر من 500 فنان.. تفاصيل احتفالية دار الأوبرا في عيدها الـ 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بمرور 36 عامًا على افتتاح دار الأوبرا المصرية فى احتفالية فنية كبرى تأكيدًا لدورها الريادي كصرح ثقافي ومنارة للفنون والإبداع، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 8 أكتوبر، الاحتفالية إخراج تنفيذي للفنان وليد عوني، ومن إخراج الدكتورة لمياء زايد.

ويشارك بالحفل أكثر من 500 فنان من جميع فرق دار الأوبرا، أوركسترا أوبرا القاهرة، نجوم فرق الموسيقي العربية، فرقة الإنشاد الدينى، فرقة الموسيقى العربية للتراث، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، سوليست أوبرا القاهرة، فرقة باليه أوبرا القاهرة، وشباب وأطفال تنمية المواهب، فرقة الرقص المسرحي الحديث، فرقة فرسان الشرق، كورال أكابيلا وكورال الأوبرا.

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن الإحتفالية تبدأ بفقرة غنائية فى الساحة الخارجية لدار الأوبرا يقدمها شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر ويحييها فصل الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بباقة من أروع الأعمال منها " حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين، اه يالالى، بحبك وحشتينى، امسك فى حلمك، الأسامى، احسن ناس " أداء المواهب " ادهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيرى، لاما حازم " وذلك فى حضور محبى الفنون والموسيقى الراقية، يعقبها افتتاح بانوراما بين القديم والحديث فى بهو المسرح الكبير.

وتبدأ الإحتفالية بالمسرح الكبير بكلمة يلقيها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يليها كلمة الدكتورة لمياء زايد، يعرض بعدها فيلم وثائقى من إعداد استوديو المونتاج يسرد تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ تأسيسها ويروى تفاصيل هامة عن الأوبرا القديمة والخديوى إسماعيل وافتتاحه لها وأشارت الدكتورة لمياء زايد أن الإحتفالية ستتضمن أيضا فقرة غنائية تجمع ألوانًا متنوعة من الموسيقى والغناء العربى تشمل الدينية والتراثية والحديثة والطربية والفلكلورية منها " مولاى صلى وسلم، ياغريب الدار، عمار يا إسكندرية، طاير يا هوا، التوبة ونصرة قوية".

اداء صوليستات الموسيقى العربية أحمد حسن، حنان عصام، محمد الخولى، ياسر سعيد، أحمد سعيد، رحاب عمر بمشاركة خمس فرق هم: "فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد الموجى، فرقة الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ".

ويلى ذلك عرض فيلم وثائقى آخر يسلط الضوء على أهم العروض التى قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها وحتى عام 2009 ، ويليها فقرة موسيقية تتضمن عزف أعمال عالمية على آلة الهارب منها الفالس الثانى لديمترى شوستاكوفيتش وأسبانيا كانى أو رقصة الغجر الأسبانية لباسكوال ماركوينا " لعازفات الهارب من مجموعة هارب دار الأوبرا " منى واصف، تؤى صلاح، سلمى صابر. يليها مشهد من باليه "الجمال النائم" للموسيقار العالمى تشايكوفسكى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، آداء صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة " أنجا أشين، احمد يحيى بمشاركة فرقة الباليه.

ثم تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث وفرقة فرسان الشرق للتراث مشهد من عرض شهرزاد، من تصميم وليد عونى، للموسيقار ريمسكى كورساكوف، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمدسعد باشا، ويؤدى دور شهرزاد " يمنى مسعد، ودور شهريار "نادر جمال ،"يعقب ذلك عرض فيلم وثائقى عن أبرز العروض الجديدة.

وفى الختام، يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى مقتطفات موسيقية من أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالى فيردى، مع تقديم مشهد النصر بأوبرا عايده بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا " جيهان فايد فى دور عايده، جولى فيظى امنيريس"، عمرو مدحت "رادميس، مصطفى محمد" امونصرو، رضا الوكيل "رامفيس، أسامة جمال" الملك، وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل بمشاركة الصوليستات " مريم كارابيتن، ممدوح حسن، إلى جانب كورال اكابيلا.