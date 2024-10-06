شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستنتقم ليلى من زوجها أكرم بعد إهانته له في "برغم القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع الانتهاء من عرض الحلقة الـ15 لمسلسل برغم القانون، للفنانة إيمان العاصي، شهدت الحلقة العديد من الأحداث والتطورات المثيرة والمعاناة التي عاشتها بطلة العمل ليلى - إيمان العاصى، بعد هروب زوجها أكرم - محمد القس وتركها في وضع صعب بسبب تزوير كل الأوراق الخاصة بزواجهما وشهادات ميلاد أبنائها، وخطف منها أبنائها، وسجنها وكذبه عليها.

وينتظر كل جمهور المسلسل، كيف ستنتقم ليلى من أكرم وماذا سوف تفعل به وخطتها خلال الأحداث في الانتقام منه بعد إهانته لها و كيف سوف تسترد حقها وخطواتها في استرداد أبنائها وهل سوف تستجمع كل الخيوط لتسجنه حتى يعدم هذا ما ستكشفه الأحداث القادمة.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم