شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أكتوبر.. تفاصيل حفل وائل جسار ضمن مهرجان الموسيقي العربية الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية، بعض الأنباء التي ترددت عن اعتذار النجم اللبناني وائل جسار، عن حفلته ضمن فعاليات النسخة 32 لمهرجان الموسيقي العربية، وذلك يوم السبت 12 أكتوبر الجاري بدار الأوبرا المصرية، في حين أن إدارة المهرجان تؤكد عدم وصولها أي اعتذار لفنانين عن حفلاتها الموسيقية.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، وبمشاركة الفنانين صوليست (كمان) الفنان ايهاب صبحى، والفنانة إيناس عزالدين، الفنانة أميرة أحمد، والفنان أحمد عفت.

وكان النجم وائل جسار طرح مؤخرًا أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح وأيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي، فضلا عن أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يحيى النجم اللبنانى وائل جسار حفلاً غنائيًا آخر، في الأردن يوم 18 شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته.