ورش فنية تفاعلية في احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - نظم قطاع الفنون التشكيلية، بوزارة الثقافة، في إطار الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم، مجموعة متنوعة من الورش الفنية التفاعلية ببانوراما حرب أكتوبر.

يأتي هذا الحدث الفني تأكيداً على أهمية الاحتفاء بتضحيات أبطالنا وتجسيداً لقيم الانتماء والوطنية، حيث استضافت بانوراما حرب أكتوبر، اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، نخبة من أبرز الفنانين التشكيليين المصريين، تحت إشراف الفنان التشكيلي خالد السماحي.

وتهدف هذه الورش إلى إشراك الجمهور في تجربة فنية فريدة، حيث يمكن للزوار المشاركة في أعمال فنية جماعية تعبر عن مشاعرهم تجاه هذا الحدث التاريخي.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قد أعلن عن فتح جميع المتاحف الفنية والقومية والمسارح والسيرك القومي مجاناً أمام الجمهور، إلى جانب تقديم خصم بنسبة تصل إلى 50% على إصدارات الوزارة اليوم الأحد القادم الموافق 6 أكتوبر 2024.

الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمسرح الهناجر



وإحياء للذكريات الوطنية العظيمة، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية بإشراف الفنانة رانيا عمر، وقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد ٦ أكتوبر ٢٠٢٤م، بمسرح الهناجر.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "بسم الله" غناء جماعي، يعقبها "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يامصر"، "سكت الكلام"، غناء: الفنان أحمد محسن، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة

وتنظم وزارة الثقافة من خلال المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت أمسية شعرية بعنوان " القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة .. قراءات ونصوص " في الساعة السادسة مساءً غد بقاعة المجلس الأعلي للثقافة.

يدير الأمسية الشاعر أحمد حسن ، ويشارك فيها كوكبة من الشعراء "الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.. الشاعر أحمد عنتر مصطفي ..بطل حرب أكتوبر الشاعر سعد أحمد زغلول ...الشاعر سعيد شحاته ...الشاعرة شرين العدوي ..الشاعر السوري عبد القادر الحصني "

تأتي الأمسية في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة والممتدة طوال الشهر.