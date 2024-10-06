وزير الثقافة يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تمثل يومًا خالدًا في تاريخ الوطن.



وقال هنو: "إن نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو ملحمة بطولية سطرها أبطال جيش مصر العظيم ، لاسترداد الأرض والكرامة، وهو مصدر فخر واعتزاز لكل مصري."

وشدد الوزير على أهمية نقل روح أكتوبر إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الانتماء والوطنية، والفخر بجيش مصر، مؤكدًا أن وزارة الثقافة ستواصل تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس هذه الروح العظيمة.

وفي الختام ، تمنى وزير الثقافة لمصر المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي، وفي حماية جيشها، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والاستقرار.