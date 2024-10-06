شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آلان بلي الحائز على الأيكي مرتين عن عمر 87 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الكاتب والمؤلف آلان بلي، الحائز على جائزة إيمي مرتين والذي اشتهر بتأليف دور الكابتن بلي في مسلسل "Mister Rogers Neighborhood" والكتابة في برنامج "The Smothers Brothers"، في الرابع من أكتوبر في بالم ديزرت، كاليفورنيا عن عمر 87 عامًا.

وظهر بلي، وهو من مواليد وينيبيج، كندا، في برنامج " Mister Rogers " أكثر من 200 مرة من عام 1961 إلى عام 1965 قبل أن يقنعه توم وديك سمذرز بالانتقال إلى لوس أنجلوس لكتابة وإنتاج برنامجهما المنوع، وساعد بلي في تجميع فريق كتابة رائع وعمل جنبًا إلى جنب مع الكوميديين الشباب مثل ستيف مارتن وبوب أينشتاين وروبرت راينر وكارل جوتليب.

وفاز بلي ككاتب ومنتج رئيسي، عن "ساعة الكوميديا The Smothers Brothers" بجائزة إيمي للكتابة في عام 1969.