شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تعرض فيلم "دراما النصر" يتناول أعمالا فنية سجلت بطولات المقاتل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة الوثائقية عن عرض فيلم وثائقى بعنوان "دراما النصر"، تناول أعمالا فنية خالدة سجلت بطولات المقاتل المصري، وذلك غداً الأحد الساعة 3 عصرا، حيث يعرض الفيلم العديد من المواقف والاحداث المهمة عن نصر أكتوبر المجيد.

وحرصت المتحدة للخدمات الإعلامية على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال قنواتها الفضائية ومنصاتها المختلفة على السوشيال ميديا من خلال عرض الأغانى الوطنية أو فيديوهات حقيقية من الحرب وكذلك عرض الأفلام السينمائية التي تم تقديمها عن نصر أكتوبر المجيد، إلا أن الأشهر الماضية وتحديداً منذ تدشين القناة الوثائقية، أصبح متاحاً للجمهور التعرف أكثر على الحرب وما حدث فيها من خلال الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها.



واستطاع قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة تقديم أفلاماً وثائقية مختلفة ومتنوعة لتوثيق أبرز المشاهد من حرب 6 أكتوبر 1973، وبدأت القناة الوثائقية منذ الأسبوع الماضي في عرض أفلامها الوثائقية التى معارك وعمليات عسكرية مهمة ساهمت في النصر واستعادة الأراضي المصرية والعبور، ليس ذلك فقط بل هناك أفلام سلطت الضوء على الجنود والضباط الذين كان لهم دور بارز فى النصر.