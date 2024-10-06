شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تطرح أغنية "جيش وشعب" بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم جيش وشعب، وذلك عبر موقع يوتيوب، تزامنًا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد التى تمر عليها 51 عاماً اليوم.

أغنية جيش وشعب، من غناء ريهام عبد الحكيم، وكلمات أحمد عبد المنعم، ألحان وليد منير، توزيع أيمن مصطفى وأسامة كمال، ومجموعة كورال الأوبرا، ومكس وماستر أسامة كمال، وتم التسجيل في استوديو أمان، تحت إشراف فني وليد منير ومدير المشروع يارا احمد.

وتستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لإحياء حفل ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.