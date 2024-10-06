شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل صديقة هنا الزاهد الأنتيم فى مسلسل إقامة جبرية على watch it والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة ثراء جبيل في بطولة مسلسل إقامة جبرية مع النجمة هنا الزاهد والمقرر عرضه على منصة Watch it خلال شهر ديسمبر المقبل، وتجسد ثراء خلال أحداث العمل شخصية صديقة هنا الزاهد المقربة "الأنتيم" كما تمتلك مركز لتربية الكلاب

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، حول هنا الزاهد فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، وتعالجها صابرين التى تجسد دور طبيبة نفسية، وهى في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبى.

وفي سياق متصل انتهت ثراء جبيل من تصوير معظم مشاهدها فى مسلسل "كل سنة مرة" مع أحمد داود والمكون من 10 حلقات، حيث يتبقى لها يوم واحد فقط وتودع العمل بالكامل، وتجسد خلال العمل شخصية "هاجر" التي تعمل مذيعة راديو وتتعرف إلى أحمد داود وتنشأ بينهما علاقة عاطفية، والعمل يشارك في بطولته أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف وإخراج يحيى إسماعيل.

يذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل فيلم تانى تانى الذي انطلق في دور العرض مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.