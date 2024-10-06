شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام وإعلان جوائز مسابقة الأفلام القصيرة بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُقيم مساء السبت 5 أكتوبر 2024 حفل ختام وإعلان جوائز مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي تحت شعار "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا"، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي.

وبدأ الحفل والذي كانت تقوم بتقديمه على خشبة المسرح الإعلامية لميس سلامة بعرض فيلم تسجيلي تناول بعض فعاليات حفل الافتتاح وتكريمات المهرجان والندوات والحلقات النقاشية وعروض الأفلام ومعرض الصور الفوتوغرافية المُقام على هامش مهرجان جيلنا خلال الفترة 1 - 3 أكتوبر 2024.

بداية الكلمات كانت مع كلمة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي رحّب فيها بجميع الحضور وأعضاء لجان التحكيم وشباب المخرجين والمصورين المشاركين بالمسابقة، وتناول أهمية دور الفن والشباب في النهوض بالمجتمعات والتغيير نحو الأفضل، تلاها كلمة المهندس ماجد منير المدير التنفيذي لمكتب سات 7 بمصر، ثم كانت كلمة الأستاذ رفيق ﭼورﭺ مدير البرامج التنموية بالقناة.

وبعد عرض فيلمًا قصيرًا عن لجنة تحكيم الدورة الأولى لمسابقة التصوير الفوتوغرافي برئاسة الدكتور وائل محمد أحمد عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية - جامعة بدر، كانت كلمته قبل أن يتم إهداء درع المهرجان له ولأعضاء لجنة التحكيم، وهم: الدكتور هشام أحمد أحمد علي مرعي الأستاذ بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبقية - جامعة حلوان، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والدكتورة أسماء فتحي عبد الحميد رومية مدرس بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

تلى ذلك عرض فيلماً مُجمعاُ عن الصور التي شاركت بالمسابقة، وتم منح شهادة مُشاركة لواحد وعشرين مصوراً تم اختيارصورهم من قِبَل لجنة المشاهدة والاختيار من أصل 49 متسابقاً تقدموا للمسابقة.

ثم بعد ذلك تم الإعلان عن أسماء المصورين الفائزين بجوائز المسابقة، حيث فاز بدروع التميّز كلاً من:

المصور المتميّز: خالد سعيد مصطفى عن صوره بعنوان "نعمل معاً من أجل الحياة"

والمصور المتميّز: سيد دسوقي سيد عن صوره بعنوان "الفراغ الكوني أو المتاهه"

أما الجوائز المالية والمُقدّمة من المركز الإعلامي الإنجيلي فقد فاز بها كلاً من:

جائزة المركز الثالث وقيمتها خمسة آلاف جنيهاً حصلت عليها المُصـــــورة المتميّزة: جهاد عبدالسميع فراج

عن مشاركتها بالمسابقة بخمسة صور تحت عنوان: "روح العمل الفردي والجماعي".

جائزة المركز الثاني وقيمتها سبعة آلاف جنيهاً حصل عليها المُصـــــور المتميّز: محمد شكري الجرنوسي

عن مشاركته بالمسابقة بخمسة صور تحت عنوان: "بطل نهاراً .. بطل ليلاً".

جائزة المركز الأول وقيمتها عشرة آلاف جنيهاً حصل عليها المُصـــــورالمتميّز: يوسف ناصر محمد

عن مشاركته بالمسابقة بأربعة صور تحت عنوان: "المِرْمَاح" هو أحد أهم الألعاب الشعبية في صعيد مصر.

وبعد عرض فيلم قصير عن لجنة تحكيم الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة برئاسة غادة جُبّارة رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية، والتي أرسلت كلمة مكتوبة لسفرها، بعدها تم إهداء درع المهرجان لأعضاء لجنة التحكيم، وهم: الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، المخرج أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والدكتورة سماح السعيد مدرس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الفنان القدير حمزة العيّلي عضو لجنة التحكيم

ثم تم عرض فيلم عن الأفلام القصيرة المشاركة بالدورة الأولى وعددها مائة وتسعة عشر فيلمًا، منهم مائة وعشرة مخرجاً من مصر، إلى جانب تسعة مخرجين من الجزائر وسوريا والسودان والعراق واليمن والمغرب.

جدير بالذكر أن لجنة المشاهدة والاختيار التي تشكّلت من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والأستاذ رفيق چورچ مدير المشروعات التنموية بسات 7 مصر، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة، والأستاذ ميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة، قد قررت اللجنة منح شهادات مشاركة للأفلام التي تم اختيارها للتصفيات وعددها أربعة وعشرين فيلماً.

في توزيع الجوائز للمخرجين الفائزين بجوائز المسابقة كلاً من الفنان محمد فهيم والفنان أحمد التهامي، اللذان حضرا خصيصاً بناء على دعوة الأب بطرس لتشجيع الشباب الفائزين، والوقوف معهم في أولى خطواتهم العملية.



ثم كان إعلان الجوائز التي أقرّتها لجنة التحكيم وهي:

أولاً: شهادة إشادة لجنة التحكيم

* شهادة إشادة لجنة التحكيم لفيلم "سماحة 303" إخراج: كرستينا نبيه

* شهادة إشادة لجنة التحكيم لفيلم "جميلة" إخراج: صموئيل ميلاد

* شهادة إشادة لجنة التحكيم لفيلم "رسالة من مجهول" إخراج: لؤي جلال



ثانياً: دروع التميّز

*درع التميّز لفيلم "ربمـــــا" إخراج: أحمد علاء أحمد

* درع التميّز لفيلم "تلتاشر" إخراج: كيرلس عماد (الشهير بنور سليمان)

ثالثاً: الجوائز المالية وهي مُقدّمة من المركز الإعلامي الإنجيلي (قناة سات 7)

* جائزة المركز الثالث وقيمتها عشرة آلاف جنيهاً

حصل عليها فيلم "حي الزبالين" إخراج: هاجر حسن

* جائزة المركز الثاني وقيمتها خمسة عشر ألف جنيهاً

حصل عليها فيلم "حلم عبود" إخراج: فادي يحيى فاروق

* جائزة المركز الأول وقيمتها خمسة وعشرون ألف جنيهاً

حصل عليها فيلم " كان نفسي" إخراج: أسامة القزاز

وفي نهاية الحفل وجهت المذيعة دعوتها لمن لم يحالفه الحظ أن يستمر في المزيد من المحاولات والتعلّم وبذل الجهد ليكون من الفائزين بالدورات القادمة، كما توجهت بالتهنئة لجميع الفائزين بجوائز الدورة الأولى لمهرجان جيلنا.