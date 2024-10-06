شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى يحتفل بزواج ابنته مريم فى حفل بمدينة 6 أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حاليا حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي، بأحد الأماكن الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والفنانين.

وخضعت مريم ابنة علاء مرسي، لجلسة تصوير قبل بدء حفل زفافها، حيث كانت سعيدة بحضور أصدقائها حولها.





مريم علاء مرسى



مريم مرسى (2)



مريم مرسى

وكان قد أقام الفنان علاء مرسى عقد قران لابنته يوم الجمعة 24 مايو الماضى، وحرص على حضور عقد القران كل من: الفنان حمادة هلال ونجله وأشرف زكى وبيومى فؤاد ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وشريف باهر، وعدد كبير من الفنانين.

وشارك الفنان علاء مرسى في موسم رمضان الماضى بمسلسل عتبات البهجة، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.