شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ 51.. أعمال درامية وثقت لنصر أكتوبر العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر العظيم، الذي نجحت فيه قواتنا المسلحة في استرداد أرض سيناء من المحتل الإسرائيلي، وخلال السنوات الماضية نجحت الدراما المصرية في تسليط الضوء على حرب أكتوبر، والجهود المميزة التي بذلها جنودنا على أرض الفيروز.

دموع في عيون وقحة

ومن تلك الأعمال الدرامية الهامة مسلسل دموع في عيون وقحة إنتاج عام 1980، والذي سلط الضوء على المخابرات المصرية خلال حرب 6 أكتوبر، من خلال شخصية جمعة الشوان بطل العمل، الذى تمكن من التجسس على إسرائيل لصالح مصر، فترة من الزمن، أمدهم خلالها بالعديد من المعلومات المغلوطة التى كانت سببا فى نصر أكتوبر، إضافة لتمكنه من الحصول على جهاز إرسال نادر وقتها، لم تكن تملكه سوى إسرائيل.

مسلسل دموع في عيون وقحة بطولة عادل إمام، صلاح قابيل، مصطفى فهمي، معالي زايد، مشيرة إسماعيل، أسامة عباس، محمود الجندي، وجمال إسماعيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صالح مرسي، إخراج يحيي العلمي.



رأفت الهجان

وفي عام 1988 عرض الجزء الأول من مسلسل رأفت الهجان للفنان الراحل محمود عب العزيز، والذي يعد واحدا من أهم الأعمال الدرامية التي تناولت حرب أكتوبر، فهو مستوحي من قصة الجاسوس المصري رفعت على سليمان الجمال الذى عُرف باسم "رأفت الهجان"، وكيفية زرعه في إسرائيل لصالح المخابرات المصرية، ودوره البارز في الإعداد للحرب.

رأفت الهجان بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، يوسف شعبان، تيسير فهمي، محمد وفيق، مصطفى متولي، صبري عبد المنعم، وغيرهم من الفنانين، إعداد وسيناريو وحوار صالح مرسي، وإخراج يحيي العلمي.

الثعلب

أما النجم الراحل نور الشريف قدم مسلسل "الثعلب"، عام 1993، والذي تناول من خلالها إحدى عمليات الفريق رفعت جبريل، حينما كان يعمل ضابطا في المخابرات العامة المصرية، *قبل أن يصير مديرا- والنجاحات الكبيرة التي حققها، والمسلسل يشارك في بطولته أيضا: صلاح ذو الفقار إيمان سعيد عبدالغني عادل هاشم فادية عبدالغني، معالجة درامية: إبراهيم مسعود، إخراج أحمد خضر.

السقوط في بئر سبع

في عام 1994، قدمت الدراما المصرية مسلسل "السقوط في بئر سبع"، بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، أبو بكر عزت، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، طارق الدسوقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف عبد الرحمن فهمي، وإخراج نور الدمرداش.

وتناول المسلسل قصة حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، اشتهرت باسم بطلتها الحقيقية "انشراح موسى"، وبدأت وقائعها فى العريش عقب الاحتلال الإسرائيلى لسيناء فى يونيو 1967، ويدور حول أسرة كاملة من أب وأم وثلاثة أولاد عاشوا على أرض مصر يكرسون جهدهم لخدمة إسرائيل.

الحفار

أما مسلسل الحفار إنتاج 1996، وتدور قصته حول دور المخابرات المصرية، لتدمير حفار ضخم اسمه "كينتنج 1"، استقدمته إسرائيل عقب النكسة، والعمل من بطولة حسين فهمى ومحمد وفيق ومصطفى فهمى، هالد صدقي، سماح أنور، وحيد سيف، وغيرهم من الفنانين.

وادى فيران

في عام 1998 أنتج مسلسل وادي فيران، بطولة جمال عبدالناصر، حنان ترك، عبدالله محمود، غادة عبدالرازق، خالد جمال، سميرة عبدالعزيز، ودارت أحداثه من واقعة حقيقية، حدثت فى منطقة جنوب سيناء، خلال الفترة من نكسة يونيو1967 وحتى نصر أكتوبر73، ويعكس صورة من صور مقاومة أهالى سيناء للاحتلال الإسرائيلى للسيطرة على المنطقة.

العميل 1001

أما مسلسل العميل 1001 عرض عام 2005، ودارت أحداثه من إحدى ملفات المخابرات المصرية، عن زرع العميل المصرى 1001 داخل إسرائيل، فى فترة السبعينيات، والخدمات التى قدمها لمصر وكانت سببا فى انتصارات أكتوبر.

المسلسل بطولة: مصطفى شعبان، نور اللبنانية، نيللي كريم، عبد الرحمن أبو زهرة، خيرية أحمد، أحمد عزمي، والعمل معالجة درامية نبيل فاروق، وإخراج شيرين عادل.

حرب الجواسيس

مسلسل حرب الجواسيس عام 2009 بطولة منة شلبى وشريف سلامة، ويرصد جولة جديدة من ملفات الصراع العربى الإسرائيلى، فى الفترة ما بعد عام 1967، وحتى حرب أكتوبر 1973، ويروى قصة محاوله تجنيد فتاة تدعى سامية فهمي لصالح المخابرات الأسرائيلية ولكن يحدث العكس وتبلغ المخابرات المصرية وتقرر بالتعاون معهم.



رأفت الهجان