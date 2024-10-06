شكرا لقرائتكم خبر عن فريق دنيتنا للغناء يشدو بأروع الأعمال الطربية والوطنية بالأوبرا.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

يقام فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل غنائي لفريق دنيتنا للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين 7 أكتوبر على المسرح الصغير، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة المصرية بإحياء وتقديم كنوز الفنون.

يتضمن البرنامج باقة من أروع الأغاني الوطنية ومزيج من المنوعات الغنائية العربية ومنها يمامة حلوة، مشربتش من نيلها، الله أكبر كبيرا، يا غريب الدار، فيها حاجة حلوة، تعب الهوي، الصحبجية، بلد التاريخ، ميدلي حليم، حلوة بلادي، يا أهل المحبة، ما دام تحب، علي قد مجينا، قولي عملك ايه، كلمني طمني، يالي سامعني، كلمات، بنات اسكندرية.

أداء الفنانين جنة يوسف، ميرفت عجلان، دنيا محمد، محمد عادل، نهي علاء، مصطفي عاشور، هبة ربيع، زياد عبد السلام، محمد احمد وصفاء مصطفى .





يذكر أن فريق دنيتنا يضم عدد من المواهب والأصوات المميزة من الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر، وفاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك الفريق فى المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينه تطوان بالمغرب عام 2018، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية .