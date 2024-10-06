شكرا لقرائتكم خبر عن مجد مستورة وأمينة بن إسماعيل أفضل ممثل وممثلة فى مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الأربعين عن جوائز المسابقة الرسمية، حيث ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى التونسى مجد مستورة عن فيلم «وراء الجبال»، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى التونسية أمينة بن إسماعيل عن فيلم «المابين»، وجائزة أفضل تصوير ذهبت إلى ديفد فلاستيس مدير تصوير فيلم «العنزة»، وأفضل سيناريو ذهبت إلى الكرواتية جيلينا بالجان عن فيلم «احتفال».

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى الكرواتى برونو أنكوفيتش عن فيلم «احتفال» أيضا، وأفضل فيلم أول لمخرجته حصلت عليه الكرواتية أونا جونجاك عن فيلمها «نزهة»، وجائزة أفضل فيلم ذهبت إلى المخرج اليونانى أندريا جاكيموسكى عن فيلم «أغنية الماعز».

أما جوائز مسابقة الأفلام القصيرة ترأس لجنة التحكيم ماريان بورجو وعضوية كل من جيزى بيومى ورؤى المدنى، و حصل على أفضل فيلم روائى قصير اللبنانى "جئت من البحر" للمخرجة فيروز سرحال، وجائزة أفضل فيلم وثائقى ذهبت إلى اللبنانى "لا تزال حزينة" للمخرج كارل حداد، وحصل على جائزة لجنة التحيكم الخاصة الفيلم الفلسطينى التركى "الغميضة" للمخرج رامى عباس



وبدأ حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائي بدورته الأربعين المقام داخل أحد الفنادق بمدينة الاسكندرية باستعراض فني بعنوان "عايشين" فكرة وإخراج محمد مرسي.



يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.



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