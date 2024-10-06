شكرا لقرائتكم خبر عن دموع وحب وضحك.. لقطات من حفل زفاف ابنه الفنان علاء مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان علاء مرسى، بحفل زفاف نجلته مريم، أمس السبت بأحد الفنادق الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والفنانين.

وشهد الفرح، العديد من اللقطات متضمن الكثير من المشاعر الممزوجة ما بين الدموع و الحب و الضحك، وقد انهمرت دموع والد العروس طوال حفل الزفاف، خاصة عند رقصه مع ابنته مريم على أنغام أغنية بنتي وحبيبتي وقام بغنائها النجم مدحت صالح، ثم صعد النجم أحمد السقا يهنئ صديقه علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص هو مع العروس.

واشعل الفنان رامى صبرى حفل زفاف ابنة علاء مرسى، وقدمت الراقصة دينا فقرة خلال حفل الزفاف، ورقص علاء مرسى مع ابنته طوال الفرح، وحرص العديد من النجوم على حضور حفل الزفاف وتهنئه الفنان علاء مرسى.



لقطات من حفل زفاف ابنه علاء مرسى



لقطات من حفل زفاف ابنه علاء مرسى

وأقام الفنان علاء مرسى عقد قران لابنته يوم الجمعة 24 مايو الماضى، وحرص على حضور عقد القران كل من: الفنان حمادة هلال ونجله وأشرف زكى وبيومى فؤاد ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وشريف باهر، وعدد كبير من الفنانين.

وشارك الفنان علاء مرسى في موسم رمضان الماضى بمسلسل عتبات البهجة، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.