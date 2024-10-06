أحمد السقا يشارك ابنة علاء مرسي رقصة رومانسية في حفل زفافها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان علاء مرسي، مساء السبت، بحفل زفاف ابنته مريم، على شاب من خارج الوسط الفني، بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن.

وحرص أحمد السقا على مشاركة العروس مريم رقصة رومانسية على أنغام أغنية "بنتي وحبيبتي" للمطرب مدحت صالح.

حضر حفل الزفاف كل من رامي صبري ومدحت صالح على إحياء حفل الزفاف، الذي شهد حضور الفنان أحمد السقا، ومي عمر، والمخرج محمد سامي، وشيكو، وماجد المصري، والفنان سليمان عيد، والمنتج أحمد السبكي، وكريم السبكي، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وأحمد آدم، وصلاح عبد الله، وآخرون.

وبكى علاء مرسي متأثرًا في حفل زفاف ابنته مريم، أثناء تسليمها لعريسها.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

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