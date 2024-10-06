ريهام أيمن أمام حمام السباحة و"سيلفي" مايان السيد وهيدي كرم.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

ظهرت الفنانة درة، بفستان أنيق، عبر حسابها على "إكس"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها مع زوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها أمام حمام السباحة مرتدية جيب قصير.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميران عبدالوارث

نشرت الفنانة ميران عبدالوارث، صورة لها مع شقيقتها "آلاء"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مجرد سلسلة من الشخص الذي أحبه أكثر".

ويزو

الفنانة ويزو، نشرت أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شايفاك يا اللي مستخبي هناك".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، صورة سيلفي لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك داخل سيارتها.

ملك قورة

الفنانة ملك قورة، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية.

شذى حسون

الفنانة شذى حسون، نشرت صورة لها مع نجمي كرة القدم رونالدينهو وتيري هنري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتعت باللعبة".

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، صورة له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد".