أحمد السقا والسبكي.. 44 صورة من حفل زفاف ابنة علاء مرسي بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان علاء مرسي، مساء اليوم السبت، بحفل زفاف ابنته مريم، بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن.

وحرص أحمد السقا على مشاركة العروس مريم رقصة رومانسية على أنغام أغنية "بنتي وحبيبتي" للمطرب مدحت صالح.

حرص رامي صبري ومدحت صالح وتامر حسني، على إحياء حفل الزفاف بأجمل الأغاني التي تفاعل معها الحاضرون بالرقص والغناء.

شهد حفل الزفاف حضور الفنان أحمد السقا، ومي عمر، والمخرج محمد سامي، وشيكو، وماجد المصري، والفنان سليمان عيد، والمنتج أحمد السبكي، وكريم السبكي، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وأحمد آدم، وصلاح عبد الله، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته روجينا، ومنال سلامة وجمال العدل، وخالد يوسف، ونيرمين الفقي، وسمية الخشاب وآخرون.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

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