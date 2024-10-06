بالصور.. نيللي ومحمد رياض ويسري نصرالله في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أقيم حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من النجوم وصناع الفن، أبرزهم الفنانة نيللي، خالد سرحان، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، سامح حسين، كلوديا حنا، رضا إدرايس، سهر الصايغ، أحمد وفيق، المخرج يسري نصرالله، عاطف عبداللطيف، الناقد وليد سيف، الناقد العراقي مهدي عباس.

كما شارك في الحفل خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، ودكتور سمير فرج، والدكتور يوسف العميري.

قدمت حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، الاعلامية غادة شاهين، والذي انطلق بعرض استعراضًا بعنوان "عايشين"، عن فكرة وإخراج محمد مرسى وتصوير استعراضات محمد ميزو، ثم عرض فيلم تسجيلي لمشاهد من أهم الفعاليات التي شهدتها الدورة الـ40 من المهرجان.

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