عرض "العيال فهمت" على مسرح ميامي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقام العرض المسرحي "العيال فهمت"، في الثامنة ونصف مساء اليوم، الأحد، على مسرح ميامي بوسط البلد، بمناسبة إجازة ٦ أكتوبر المجيدة.

والعرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، ومأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائي "صوت الموسيقى"، وهو عرض إجتماعي كوميدي غنائي.

تفاصيل مسرحية العيال فهمت

المسرحية، بطولة للفنانين "رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، وأميرة فايز"، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الواعدين .

"العيال فهمت" ديكور د.حمدى عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسينى، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق على وأحمد الملوانى، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادى سرور .