جمهور أبوظبي على موعد مع عبد المجيد عبد الله في هذا المكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة «لايف نيشن»، بالتعاون مع «شبكة أبوظبي للإعلام»، وجزيرة ياس، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن إقامة حفل حصري للمغني والمؤلف والممثل السعودي الشهير عبد المجيد عبد الله، على مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي، يوم 11 أكتوبر الجاري. ويتميز عبد المجيد عبد الله بأدائه المذهل، وأغانيه المحبوبة على مستوى الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً، بعد نجاح عرضه السابق في أبوظبي، ونفاد جميع تذاكره في غضون ساعات.

ويستعد النجم السعودي الشهير، صاحب الحضور الدائم في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، لتقديم مجموعة من أغانيه المعروفة والمحبوبة عربياً وعالمياً، وسط أجواء احتفالية غامرة. وسيحظى عشاق الموسيقى بفرصة الاستمتاع بأداء النجم عبد المجيد لأغانيه الفريدة، ومنها: «تتنفسك دنياي»، و«تناقض»، و«يا ابن الأوادم»، في ليلة موسيقية مفعمة بالأجواء الاحتفالية المميزة.

وتعد جزيرة ياس من أبرز الوجهات الترفيهية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي.